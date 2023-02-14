غرفة تجارة حلب تخصص سوقي الحرير وضهرة عواد لإيواء المتضررين من الزلزال

حلب-سانا

خصصت غرفة تجارة حلب سوقي الحرير وضهرة عواد، لإيواء الأهالي المتضررين من كارثة الزلزال، وتم استيعاب حوالي 2700 شخص يتم تقديم كل المستلزمات لهم من طعام وفرش وحرامات وأدوية ومركز طبابة.

وبين خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباش في تصريح لمراسل سانا أنه تم التواصل مع جميع الهيئات لتقديم المساعدة المطلوبة، وهناك إقبال كبير من أهالي الخير لتقديم المساعدة للمتضررين والتبرع العيني والنقدي وهناك فريق من المتطوعين يقوم بإيصال الخدمات الضرورية والطبية للمحتاجين.

وأضاف: إن الغرف التجارية في باقي المحافظات، ما تزال ترسل المساعدات والإعانات للأهالي ويتم تقديم الوجبات الجاهزة من الطعام، لافتاً بضرورة العمل في المرحلة القادمة على تأمين السكن المناسب للمتضررين.

وقال جمال هنداوي مدير مركز إيواء سوق الحرير التابع لغرفة تجارة حلب: إنه تم احتواء العائلات ضمن المحال التجارية في السوق، وعددها 200 محل وتجهيزها بالفرش والأغطية وتحضير الوجبات والسلل الغذائية، كما تم تشكيل نقطة طبية وإسعافية، وهناك خدمات كاملة للبنى التحتية وتوفير المياه إضافة لتوزيع حليب الأطفال.

وشارك رئيس غرفة تجارة وصناعة إدلب محمد عبدالله شتات في عمليات توزيع المساعدات على الأهالي وقال: إنه وبتضامن اتحاد غرف التجارة السورية مع غرفة تجارة حلب تم تلبية النداء من أهالي محافظة ادلب والفعاليات الاقتصادية للوقوف إلى جانب المنكوبين والمتضررين من الزلزال بمحافظة حلب وتقديم المساعدات اللازمة.

وعبر عدد من الأهالي عن شكرهم للمبادرات الإنسانية بتوزيع المواد الإغاثية عليهم من أغذية وأدوية وألبسة وأغطية والتي ساهم بجمعها أهالي الخير من المجتمع المحلي ومن باقي المحافظات والمدن السورية.

قصي رزوق

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