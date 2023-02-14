زاخاروفا: استيلاء نظام كييف على الأصول الروسية سطو علني

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف باستيلائه على الأصول الروسية، سبق رعاته الغربيين في ممارسة السطو العلني.

وقالت زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي الروسية: إن مصادقة مجلس الوزراء الأوكراني مؤخراً على بيع الأصول الروسية المصادرة وتحويلها لخزينة كييف، بزعم إعادة تأهيل نظام الطاقة الأوكراني المدمر، وإعادة الإعمار وإزالة الألغام ليست إلا تشريعاً للسطو العلني على الأصول الروسية على مرأى ومسمع العالم.

وأضافت زاخاروفا: إنه في بلد ينخره الفساد كأوكرانيا اليوم فإن المساعدات الغربية المتزايدة لن تستثمر في خدمة الشعب الأوكراني، وإنما ستصب في جيوب الأوليغارشية الأوكرانية الفاسدة الموالية لنظام كييف التي تضحي بالمواطنين العزل لتحقيق طموحات الغرب الجيوسياسية وأطماع النخبة الأوكرانية.

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