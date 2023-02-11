مصرع 6 أشخاص وإصابة 23 جراء انهيار مبنى سكني في محافظة البحيرة المصرية

القاهرة-سانا

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون بجروح جراء انهيار مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال مصر.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور هاني مصطفى جميعة: “إن عدد الضحايا في انهيار منزل في مدينة دمنهور نتيجة انفجار أسطوانة غاز ارتفع إلى 6 أشخاص في حين بلغ عدد المصابين 23 شخصاً”.

بدوره قال وهدان السيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة إنه تم انعقاد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي قررت إخلاء 9 مبان سكنية مجاورة للمبنى المنهار من السكان حرصاً على أرواحهم، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية كثفت جهودها لإزالة آثار المبنى المنهار ورفع تراكم الأنقاض بالتعاون مع فرق الحماية المدنية.

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