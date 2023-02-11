(كلنا أهل).. مبادرة من أهالي القنيطرة إلى المتضررين من الزلزال في اللاذقية

القنيطرة-سانا

سيرت محافظة القنيطرة عصر اليوم دفعة من المساعدات مقدمة من مؤسسة العرين فرع القنيطرة بالتعاون مع الفعاليات الأهلية والشعبية في المحافظة للمتضررين جراء الزلزال باللاذقية.

وبين رئيس فرع مؤسسة العرين بالقنيطرة مأمون جريدة في تصريح لمراسل سانا أن المساعدات المقدمة ضمن مبادرة “كلنا أهل” هي تأكيد على وحدة المجتمع السوري وتعاضده مع أهلنا في المحافظات المنكوبة جراء الزلزال, وهي الدفعة الأولى من المساعدات ضمن الحملة التي أطلقتها الفعاليات الأهلية والشعبية في محافظة القنيطرة.

بدوره لفت محمد الحاج من منظمي المبادرة إلى أنها مؤلفة من ثلاث سيارات محملة بكميات من المواد الغذائية المنوعة بكافة أصنافها، لافتاً إلى استمرار العمل لإرسال مساعدات أخرى إلى اللاذقية.

غسان علي