مدير الدفاع المدني بسورية: عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين مستمرة

اللاذقية-سانا

أوضح مدير الدفاع المدني في سورية اللواء صفوان بهلول أن عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المتهدمة جراء الزلزال لا زالت مستمرة وهناك احتمال وجود أحياء رغم ضعفه.

وأضاف اللواء بهلول في تصريح لمراسل سانا من أمام بناء الريحاوي المتهدم في جبلة: إنه وعلى الرغم من ضيق المكان إلا أن عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين ومفقودين مستمرة، حيث تم انتشال من المبنى حتى الآن 34 جثماناً و11 أحياء ومازال هناك 9 عالقين تحت الأنقاض.

كما بين بهلول أن حجم الكارثة كبير جداً على مستوى سورية وهناك الآلاف من المنازل الآيلة للسقوط وأخرى تحتاج إلى ترميم، متمنياً من المجتمع تقديم المساعدات الجدية لسورية ورفع الحصار الجائر بشكل كامل كي تتمكن سورية من إصلاح آلياتها وإدخال المساعدات واستقبال من لديهم الإمكانيات للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

ووصف بهلول الحصار الجائر بأنه عملية استنزاف على المدى الطويل ولا سيما بعد أكثر من 11 عام من الحرب التي استنزفت إمكانيات سورية وعرقلت جهود الإنقاذ فيها لقلة الآليات وعدم القدرة على تدريب الكفاءات والخبرات أو إرسال المتدربين إلى الخارج لاكتساب المهارات, كما أصبحت صيانة المعدات والآليات وتأمين قطع الغيار لها صعبة, وكل هذا يؤدي إلى مسابقة الزمن لإخراج الأحياء من تحت الأنقاض.

فراس زردة

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency