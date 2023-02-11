وفد برلماني عراقي يصل إلى سورية للتضامن والوقوف معها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير خضور يطلع كاردينال النمسا على النتائج الكارثية وحجم الخسائر الناجمة عن الزلزال في سورية
2023-02-10
مسؤول أممي ينتقد تجاهل العالم والمنظمات الإغائية الدولية مساعدة سورية
2023-02-10
أدباء عراقيون يدعون أقرانهم العرب لمؤازرة منكوبي الزلزال في سورية وكسر الحصار الجائر عليها
2023-02-10
طلبة سورية في رومانيا وبلغاريا للمفوضية الأوروبية: ضرورة كسر الحصار ورفع العقوبات الجائرة عن سورية
2023-02-10
سفراء وممثلو دول أجنبية في الإمارات يعلنون تضامنهم مع سورية إثر الزلزال
2023-02-10
وصول طائرة مساعدات روسية ثانية إلى مطار اللاذقية
2023-02-10
وقفة تضامنية بمقر السفارة السورية في موسكو دعماً للمتضررين من كارثة الزلزال
2023-02-10
محليات
(كلنا أهل).. مبادرة من أهالي القنيطرة إلى المتضررين من الزلزال في اللاذقية
2023-02-10
الجو غائم جزئياً بشكل عام غداً وفرصة لهطل الثلوج فوق 900 متر
2023-02-10
محافظ إدلب: جاهزون لإدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بالمحافظة ويجري التنسيق بذلك مع المنظمات الدولية
2023-02-10
انتشال خمسة جثامين من بناء الريحاوي المتهدم في جبلة جراء الزلزال
2023-02-10
القومي السوري في لبنان يقدم سيارات ومنظومات إسعاف إلى حلب
2023-02-10
وصول قافلة مساعدات إنسانية من محافظة ريف دمشق إلى المتضررين في اللاذقية
2023-02-10
تسيير ثلاث سيارات إغاثية من محافظة طرطوس للمتضررين في اللاذقية
2023-02-10
رياضة
نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام: مبادرات رياضيي سورية واجب وطني وإنساني
2023-02-09
ريال مدريد يفوز على الأهلي المصري ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية
2023-02-09
الأندية والصالات الرياضية باللاذقية تستقبل مئات المتضررين جراء الزلزال
2023-02-08
يوفنتوس يفوز على ساليرنتانا في الدوري الإيطالي
2023-02-08
منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
2023-02-06
فضية لسورية في بطولة العالم للبلياردو
2023-02-06
الاتحاد الرياضي العام: تعليق الأنشطة الرياضية وتكريس الجهود لمساعدة المتضررين من الزلزال
2023-02-06
اقتصاد
المركزي: السماح لجميع المصارف وشركات الصرافة بافتتاح فروعها أيام الجمعة والسبت
2023-02-09
لقبول التبرعات… التجاري السوري يستمر بالعمل يومي الجمعة والسبت
2023-02-09
تعويض البيوت الزراعية المتضررة جراء التنين البحري ضمن مطالب فلاحي طرطوس
2023-02-09
بدء توزيع بذار البطاطا المستوردة على الفلاحين في حماة
2023-02-09
ارتفاع أسعار النفط
2023-02-09
افتتاح وول ستريت على انخفاض
2023-02-08
أكثر من 1.5 مليار ليرة تبرعات صناعيي ورجال أعمال حمص للمتضررين جراء الزلزال
2023-02-08
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الشريط الإخباري
انتشال خمسة جثامين من بناء الريحاوي المتهدم في جبلة جراء الزلزال
وفد برلماني عراقي لصباغ: مستعدون لتقديم المزيد من الدعم لسورية
الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يطلعان على أوضاع مصابي الزلزال وعمليات الإنقاذ المستمرة في حلب
مجلس الوزراء: اعتبار المناطق المتضررة في حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة وإحداث صندوق وطني لإعادة تأهيلها
سورية: قرار الإدارة الأمريكية تجميد بعض تدابيرها القسرية مؤقتاً مضلل ويهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب
المركزي يوضح طريقة إجراء التحويلات الخارجية للتبرع بخصوص كارثة الزلزال
وفد برلماني عراقي يصل إلى سورية للتضامن والوقوف معها
واشنطن تواصل فرض إجراءاتها غير الشرعية ضد سورية وتستثني فقط (معاملات الإغاثة من الزلازل) لـ 180 يوماً
خلال وقفة تضامنية… طلبة الجالية في كوبا يطالبون برفع الحصار الجائر عن سورية
وصول 4 طائرات قادمة من الإمارات إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إغاثية
وفد برلماني عراقي يصل إلى سورية للتضامن والوقوف معها
2023-02-10
وفد برلماني عراقي يصل إلى سوري
2023-02-10
manhal
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