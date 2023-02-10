طلبة سورية في رومانيا وبلغاريا للمفوضية الأوروبية: ضرورة كسر الحصار ورفع العقوبات الجائرة عن سورية

بروكسل-سانا

سلم فرعي الاتحاد الوطني لطلبة سورية في رومانيا وبلغاريا بيانين منفصلين للمفوضية الأوروبية يدعونها لرفع العقوبات والحصار الجائر عن سورية بشكل كلي وفوري.

وأكد البيانان أن العقوبات والإجراءات القسرية اللاقانونية على سورية تحول دون وصول المساعدات للبلاد وتوفير المعدات اللازمة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض عقب الزلزال المدمر الذي تعرضت له سورية.

وقام بتسليم البيانين كلاً من فراس محفوض رئيس فرع الاتحاد في رومانيا ويوسف عبد الرحمن رئيس فرع الاتحاد في بلغاريا.

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