وفد من جمعيات خيرية هندية يعرب عن تضامنه مع الشعب السوري واستعداده للمشاركة في عمليات الإغاثة الإنسانية

نيودلهي-سانا

أعرب وفد من الجمعيات الخيرية الهندية منظمة إسلامي الهند عن تضامنه مع الشعب السوري في محنته إثر الزلزال الذي تعرضت له سورية.

وقدم الوفد خلال لقائه سفير سورية لدى الهند الدكتور بسام الخطيب في مقر السفارة التعازي بضحايا الزلزال، معرباً عن استعدادهم للمشاركة في عمليات الإغاثة الانسانية وتوفير المساعدات الغذائية.

وقدم الوفد الهندي مبادرة إنسانية لجمع التبرعات والدعم اللازم من الشعب الهندي إلى الشعب السوري الصديق.

بدوره شكر السفير الخطيب الوفد الهندي ورحب بمبادرتهم معرباً عن استعداد الحكومة السورية والسفارة لتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتقديم خدماتهم الإنسانية.

وفي تصريحات لمراسل سانا في نيودلهي قال لييق أحمد مسؤول العلاقات العامة في الجمعية “إن الجمعية التي تعد من أكبر الجمعيات الخيرية في الهند ستسهم في مساعدة الشعب السوري وتطلق حملة تبرعات لمساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم”.

وتواصل السفارة السورية في العاصمة الهندية استقبال الوفود من رؤساء بعثات دبلوماسية عربية ودولية صديقة تعرب عن تضامنها مع سورية وتقدم التعازي بضحايا الزلزال.

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