الصين: قلقون من التقارير حول وقوف الولايات المتحدة وراء تفجير أنابيب الغاز الروسي

بكين-سانا

أعربت الصين عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بوقوف الولايات المتحدة وراء تفجير خط أنابيب السيل الشمالي الذي ينقل الغاز الروسي في مياه النرويج مطالبة واشنطن بضرورة تقديم رد واضح عن فعلتها.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها في مؤتمر صحفي اليوم إنه “إذا كانت التقارير الواردة من الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش حول تورط الولايات المتحدة في تفجيرات خطوط أنابيب نورد ستريم صحيحة، فإن الولايات المتحدة تدين للعالم بتفسير مسؤول”.

وأضافت ماو أن “خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم هي بنية تحتية حيوية عابرة للحدود، وكان للانفجارات تأثير خطير على سوق الطاقة العالمي والبيئة” مبينة أن هذا الفعل الامريكي غير مقبول ويجب الرد عليه.

وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري مايك لي صرح أمس أنه لا يمكن استبعاد وقوف الولايات المتحدة وراء تفجير أنابيب الغاز الروسي السيل الشمالي في مياه النرويج.

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