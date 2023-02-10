سفراء وممثلو دول أجنبية في الإمارات يعلنون تضامنهم مع سورية إثر الزلزال

أبو ظبي-سانا

أعرب أكثر من خمسين سفيراً وممثلاً لدول العالم في الإمارات العربية المتحدة عن تعازيهم ومواساتهم للحكومة والشعب السوري ولجميع أسر الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب سورية الإثنين الماضي.

وأكد عدد من المشاركين أن كسر الحصار أمر لا بد منه كونه يزيد من أوجاع السوريين دون أي مبرر.

كما شدد المعزون في تدويناتهم في سجل العزاء الذي افتتحته السفارة السورية في الإمارات أمس واليوم على تضامنهم مع سورية وشعبها في معالجة تداعيات الزلزال مبدين بالغ حزنهم وألمهم للمعاناة التي سببها، متمنين الشفاء العاجل للمصابين والمواساة لذوي الضحايا والمفقودين.

وكان في استقبال المعزين رئيس البعثة السفير الدكتور غسان عباس وأعضاء السفارة وبعض فعاليات الجالية السورية في الإمارات.

وخلال زيارتهم دون المشاركون في سجل العزاء كلماتهم التي حملت الحب لسورية والأماني بانتهاء مصابها.

ونقل بعض السفراء مواقف تضامنية من بلدانهم التي قررت إرسال مساعدات إلى سورية.

من جهته توجه رئيس البعثة السفير عباس للمعزين بالشكر الجزيل على مشاركتهم ومحبتهم وتعاطفهم مع سورية.

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