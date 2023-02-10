محافظ إدلب: جاهزون لإدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بالمحافظة ويجري التنسيق بذلك مع المنظمات الدولية

حماة-سانا

أكد محافظ إدلب ثائر سلهب أن الدولة السورية جاهزة لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة جراء الزلزال في الشمال الغربي لمحافظة إدلب بأي لحظة بعد فتح الطرف الآخر للمعابر والسماح لها بالدخول لإغاثة المتضررين جراء الزلزال.

وقال سلهب في تصريح لمراسل سانا: يجري حالياً التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدخول قوافل المساعدات مع فرق من الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي وذلك لضمان وصولها لمستحقيها في المناطق المنكوبة.

وأوضح أنه منذ اليوم الأول لوقوع كارثة الزلزال هناك توجيهات حكومية تؤكد ضرورة تقديم المساعدات للمواطنين السوريين المنكوبين في مناطق انتشار المجموعات الإرهابية، لكن الأمر الذي كان ولا يزال يحول دون دخول هذه المساعدات وهذا الدعم أن المعابر كانت مغلقة من قبل الطرف الآخر.

وأشار سلهب إلى أن المحافظة بمختلف مؤسساتها تجري حالياً عملية رصد واستقاء معلومات كاملة عن حجم الكارثة والأضرار التي ألحقها الزلزال في تلك المناطق المنكوبة مع تقييم شامل لاحتياجاتها الضرورية من خلال مصادر خاصة هناك لإعداد تقارير عنها، ورفعها للجنة العليا للإغاثة تمهيداً للحظها في خطط العمل وبرامج الإغاثة والدعم خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها المواد الإغاثية والغذائية والصحية.

عبدالله الشيخ

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