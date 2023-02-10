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الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يزوران مركزين لإيواء المتضررين من الزلزال في حلب

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القومي السوري في لبنان يقدم سيارات ومنظومات إسعاف إلى حلب

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