الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يزوران مركزين لإيواء المتضررين من الزلزال في حلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وصول طائرة مساعدات ليبية إلى مطار اللاذقية الدولي
2023-02-10
مواطنون ومسؤولون في أندونيسيا يتوافدون إلى السفارة السورية للتضامن مع سورية
2023-02-10
الصفدي يؤكد وقوف الأردن إلى جانب سورية في محنتها
2023-02-10
أدباء عرب وسوريون: على الضمير العالمي إدراك حجم جريمة الحصار على سورية وخصوصاً بعد الزلزال
2023-02-10
وصول طائرة مساعدات مقدمة من وزارة الطوارئ الروسية إلى مطار اللاذقية الدولي
2023-02-10
الجالية السورية في الإمارات تقدم مساعدات للمتضررين من الزلزال
2023-02-10
سورية: قرار الإدارة الأمريكية تجميد بعض تدابيرها القسرية مؤقتاً مضلل ويهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب
2023-02-10
محليات
محافظ إدلب: جاهزون لإدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بالمحافظة ويجري التنسيق بذلك مع المنظمات الدولية
2023-02-10
انتشال خمسة جثامين من بناء الريحاوي المتهدم في جبلة جراء الزلزال
2023-02-10
القومي السوري في لبنان يقدم سيارات ومنظومات إسعاف إلى حلب
2023-02-10
وصول قافلة مساعدات إنسانية من محافظة ريف دمشق إلى المتضررين في اللاذقية
2023-02-10
تسيير ثلاث سيارات إغاثية من محافظة طرطوس للمتضررين في اللاذقية
2023-02-10
نحو 7 مليارات ليرة التبرعات المقدمة من محافظة ريف دمشق لمتضرري الزلزال
2023-02-10
المهندس عرنوس يعبر لوفد برلماني عراقي عن شكره للعراق على دعمه للشعب السوري وتقديمه المساعدات
2023-02-10
رياضة
نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام: مبادرات رياضيي سورية واجب وطني وإنساني
2023-02-09
ريال مدريد يفوز على الأهلي المصري ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية
2023-02-09
الأندية والصالات الرياضية باللاذقية تستقبل مئات المتضررين جراء الزلزال
2023-02-08
يوفنتوس يفوز على ساليرنتانا في الدوري الإيطالي
2023-02-08
منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
2023-02-06
فضية لسورية في بطولة العالم للبلياردو
2023-02-06
الاتحاد الرياضي العام: تعليق الأنشطة الرياضية وتكريس الجهود لمساعدة المتضررين من الزلزال
2023-02-06
اقتصاد
المركزي: السماح لجميع المصارف وشركات الصرافة بافتتاح فروعها أيام الجمعة والسبت
2023-02-09
لقبول التبرعات… التجاري السوري يستمر بالعمل يومي الجمعة والسبت
2023-02-09
تعويض البيوت الزراعية المتضررة جراء التنين البحري ضمن مطالب فلاحي طرطوس
2023-02-09
بدء توزيع بذار البطاطا المستوردة على الفلاحين في حماة
2023-02-09
ارتفاع أسعار النفط
2023-02-09
افتتاح وول ستريت على انخفاض
2023-02-08
أكثر من 1.5 مليار ليرة تبرعات صناعيي ورجال أعمال حمص للمتضررين جراء الزلزال
2023-02-08
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الشريط الإخباري
انتشال خمسة جثامين من بناء الريحاوي المتهدم في جبلة جراء الزلزال
وفد برلماني عراقي لصباغ: مستعدون لتقديم المزيد من الدعم لسورية
الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يطلعان على أوضاع مصابي الزلزال وعمليات الإنقاذ المستمرة في حلب
مجلس الوزراء: اعتبار المناطق المتضررة في حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة وإحداث صندوق وطني لإعادة تأهيلها
سورية: قرار الإدارة الأمريكية تجميد بعض تدابيرها القسرية مؤقتاً مضلل ويهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب
المركزي يوضح طريقة إجراء التحويلات الخارجية للتبرع بخصوص كارثة الزلزال
وفد برلماني عراقي يصل إلى سورية للتضامن والوقوف معها
واشنطن تواصل فرض إجراءاتها غير الشرعية ضد سورية وتستثني فقط (معاملات الإغاثة من الزلازل) لـ 180 يوماً
خلال وقفة تضامنية… طلبة الجالية في كوبا يطالبون برفع الحصار الجائر عن سورية
وصول 3 طائرات قادمة من الإمارات إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إغاثية
الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يزوران مركزين لإيواء المتضررين من الزلزال في حلب
2023-02-10
2023-02-10
soliman
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الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يزوران المطبخ الميداني بحلب المخصص لتوزيع الطعام على المتضررين من الزلزال
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محافظ إدلب: جاهزون لإدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بالمحافظة ويجري التنسيق بذلك مع المنظمات الدولية
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القومي السوري في لبنان يقدم سيارات ومنظومات إسعاف إلى حلب
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