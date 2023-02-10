الأمم المتحدة: أعذار الأوكرانيين لإعدام الأسرى غير مقبولة

نيويورك-سانا

أكدت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو صحة الفيديو الذي يظهر جنوداً أوكرانيين يعدمون أسرى حرب من روسيا، موضحة أن هذه الأفعال مرفوضة بالقانون الدولي.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن هورتادو قولها: “نحن على علم بهذا الفيديو ونعتقد أنه حقيقي”.

وأضافت: الأمم المتحدة على علم أيضاً بفيديو آخر يتضمن مشاهد مكملة للحادث الأول، ويظهر فيه جندي أوكراني يعترف بالقتل ويحاول تبريره، مدعياً بأن الضحايا رفضوا الاستسلام، أو أنهم من مقاتلي “فاغنر”.

وتابعت: “هذه الأعذار لا تبرر بالاستناد للقانون الدولي الإنساني ما فعله الجندي الأوكراني”.

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