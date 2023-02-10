القومي السوري في لبنان يقدم سيارات ومنظومات إسعاف إلى حلب

حلب-سانا

وصلت قافلة مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال في حلب مقدمة من الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان.

وتتضمن المساعدات تجهيزات طبية وغذائية وإغاثية و5 سيارات إسعاف.

وبيّن وكيل عملية التنمية في القومي السوري عاطف حوري في تصريح لمراسل سانا أن منظومة الإسعاف والمساعدات الطبية والغذائية وسيارات الإسعاف تم وضعها بتصرف محافظة حلب ومديرية الصحة فيها.

ولفت إلى أن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان وجه ومنذ حدوث الكارثة والزلزال في سورية بوضع طاقات الحزب كافة بتصرف محافظة حلب لتأمين كل وسائل الدعم لأبناء المحافظة, وسيستمر وصول مساعدات الحزب للمتضررين بحلب.

قصي رزوق

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