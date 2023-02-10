الجالية السورية في الإمارات تقدم مساعدات للمتضررين من الزلزال

أبو ظبي-سانا

توافدت أعداد كبيرة من أبناء الجالية السورية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الأشقاء الإماراتيين إلى مقر السفارة السورية في أبوظبي، وقدموا أطنانا من المساعدات الإغاثية للمتضررين جراء الزلزال في سورية.

وأعربت الوفود عن تضامنها مع الوطن سورية جراء الزلزال الذي تعرضت له، معبرة عن أملها وسعيها للتخفيف من معاناة أهلنا المتضررين من الزلزال المدمر.

وأشارت السفارة السورية في أبوظبي إلى أنها ستستمر باستقبال المساعدات العينية وتسليمها إلى الهلال الأحمر الإماراتي، وفقاً لقانون الدولة المضيفة.

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