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إصابة فلسطينيين اثنين بجروح جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم

2023-02-10

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان بجروح اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح والعشرات بالاختناق.

كما أصيب فلسطيني بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه في منطقة قلقس جنوب مدينة الخليل.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال على مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية.

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