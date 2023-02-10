قداس عن أرواح ضحايا الزلزال في مدينة سيدني الأسترالية

سيدني-سانا

أقامت كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس في مدينة سيدني الأسترالية اليوم قداساً وجنازاً عن أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي أصاب سورية.

وأقام صلاة القداس نيافة المطران باسيلوس قدسية مطران أستراليا ونيوزيلندا للروم الأرثوذكس بحضور عدد من المصلين والقنصل الفخري السوري في أستراليا الدكتور ماهر دباغ.

وفي موعظته تحدث المطران باسيلوس عن الكارثة التي حلت في وطننا الغالي سورية وتداعياتها على الشعب السوري، مبتهلاً إلى الله بأن يتغمد الضحايا برحمته، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلام والأمان لسورية.

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