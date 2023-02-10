إيران وعمان: ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى سورية

طهران-سانا

أكدت إيران وسلطنة عمان ضرورة إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سورية بعد الزلزال الأخير الذي تعرضت له.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية أن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي بحث مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط أمس آخر الأوضاع في المنطقة ولا سيما الوضع في سورية، وأعربا عن بالغ الأسف إزاء الزلزال الذي تعرضت له والذي أدى إلى أضرار بشرية ومادية جسيمة.

وأكد الجانبان ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى سورية لمواجهة تداعيات الزلزال.

كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية واتفقا على استمرار وزيادة التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية.

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