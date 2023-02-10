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وكالة سبوتنيك تطلق حملة تبرعات لدعم متضرري الزلزال في سورية

2023-02-10

موسكو-سانا

أطلقت وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية حملة تبرعات لدعم المتضررين جراء الزلزال الذي تعرضت له سورية.

وفي بيان نشرته على موقعها، أشارت الوكالة إلى أن 11 مليون سوري شعروا بآثار الكارثة الطبيعية التي ألمت ببلادهم؛ لتأتي العقوبات غير الشرعية وأحادية الجانب التي فرضها الغرب على سورية لتزيد من تأزم الوضع بسبب إعاقتها إيصال المساعدات من جميع دول العالم، أو التسبب بعدم وصولها وانقطاعها.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول المبادرة التي أرسلت المنقذين في الساعات الأولى التي تلت الكارثة إلى المناطق المتضررة، إضافة إلى المساعدات.

وبناء على ذلك نظمت وكالة “سبوتنيك” حملة لجمع التبرعات في روسيا بهدف نقلها إلى المناطق المتضررة بشكل عاجل، وتتضمن الحملة جمع المساعدات الأساسية التي من شأنها أن تسهم في تخفيف معاناة المتضررين الذين خسروا بشكل مفاجئ ومؤسف كل ما لديهم من احتياجات ضرورية.

يذكر أن وكالة سبوتنيك هي واحدة من كبرى وسائل الإعلام الدولية التي تجمع بين مواقع الإنترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ 32 لغة والبث التناظري والرقمي باللغات الروسية والفرنسية والإنكليزية في 80 مدينة في جميع أنحاء العالم، وعلى شبكة الإنترنت.

وتقوم الوكالة بتوفير أشرطة “سبوتنيك” الإخبارية على مدار الساعة، وتقدم المعلومات لدور النشر الرائدة في العالم باللغات الإنكليزية والعربية والإسبانية والصينية والفارسية.

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