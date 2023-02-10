تسيير قافلة مساعدات إغاثية من أهالي يبرود للمتضررين في جبلة

ريف دمشق-سانا

سير أهالي مدينة يبرود اليوم خمس شاحنات من المساعدات الإغاثية المتنوعة وحافلة تحمل كوادر بشرية لمساعدة المتضررين من الزلزال في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية.

رئيس المجلس المحلي في يبرود ماجد منعم أكد لمراسلة سانا أنه منذ وقوع الزلزال استنفرت المدينة بأهلها وفعالياتها الاقتصادية والصناعية وجمعياتها الخيرية وفرقها التطوعية بالتنسيق مع المجلس المحلي وباشرت في جمع التبرعات النقدية والعينية للوقوف إلى جانب المنكوبين في المحافظات.

وأشار منعم إلى أن المساعدات تشمل الألبسة والأدوية وحليب الأطفال والحفاضات إضافة إلى المستلزمات المنزلية والكوابل الكهربائية، لافتاً إلى أن العمل جار حالياً على تأمين الخيم وغيرها من المساعدات التي سيتم إرسالها ضمن قافلة ستسير يوم الثلاثاء القادم إلى مدينة حلب.

من جهته أكد عضو مجلس المحافظة عماد الخطيب الذي يترأس قافلة المساعدات المتوجهة إلى مدينة جبلة أن قيمة المساعدات المتبرع بها من مختلف الفعاليات في المدينة تجاوزت 700 مليون ليرة، لافتاً إلى أن عملية جمع التبرعات لا تزال مستمرة.

وأشار الخطيب إلى أن المجلس المحلي بالتعاون مع الفريق التطوعي وجمعية المحبة وبصمة شباب سورية يحضرون لتسيير قافلة من المواد الإغاثية والعينية إلى مدينة حلب لمساعدة المتضررين من الزلزال والوقوف إلى جانبهم.

سفيرة إسماعيل

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