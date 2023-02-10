مبادرة شباب المحبة تعمل على إيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال في اللاذقية

اللاذقية-سانا

تعمل مبادرة شباب المحبة التطوعية على إيصال التبرعات والمعونات الإنسانية والمساعدات العينية والنقدية للمتضررين جراء الزلزال في اللاذقية.

وأوضح مؤسس المبادرة حيدر يونس أنه تم البدء بالعمل منذ اليوم الثاني لحدوث الزلزال، من خلال إيصال الأغذية والألبسة إلى المتضررين الموجودين بمراكز الإيواء في مدينة الأسد الرياضية وناديي حطين وتشرين والأهالي في قرية اسطامو وكنيسة اللاتين بمدينة اللاذقية.

وأشار يونس إلى أن فريق العمل يضم حوالي 20 شاباً وشابة، ومنذ الساعات الأولى لإطلاق الحملة لاقت استجابة وتعاوناً من عدد من رجال الأعمال وأصحاب الخير والمواطنين الذين وضعوا أنفسهم وسياراتهم بخدمة المبادرة وجسدوا المحبة وشعار “السوريون قلب واحد”، مؤكداً مواصلة العمل دون توقف لإيصال المعونات وتسليمها للمتضررين يداً بيد.

وبين المتطوع علي علي وهو طالب هندسة مدنية أن مشاركته بالمبادرة إيمان منه بأهمية دور الشباب وعملهم التطوعي الإنساني، حيث إن ما حدث كارثة إنسانية تتطلب منا جميعاً كسوريين تقديم المساعدة كل حسب قدرته.

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