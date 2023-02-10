البرلمان الجزائري يدرس زيادة الدعم لمتضرري الزلزال في سورية

الجزائر-سانا

بحث رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي مع رؤساء اللجان البرلمانية سبل تقديم مزيد من الدعم لمنكوبي وضحايا الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا يوم الإثنين الماضي.

وجاء في بيان أصدره المجلس أمس ونقلته وكالة واج الجزائرية الرسمية: إنه تم خلال الاجتماع عرض اقتراحات لأشكال من المساعدة تتمثل في تخصيص قسط من ميزانية البرلمان لتقديمها كهبة مالية للمتضررين، إلى جانب فتح حساب بنكي لجمع تبرعات الجمعيات والمواطنين الراغبين بالمساهمة في هذه المبادرة، إضافة إلى تسيير قافلة طبية تضم في عدادها النواب الممارسين لمهنة الطب القادرين على تقديم المساعدة في هذا الخصوص.

كما تم اقتراح عقد اجتماع افتراضي لمكتب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي ترأسها الجزائر وتخصيص جدول أعماله لحث بقية برلمانات دول العالم الإسلامي كي تهب لتقديم مساعدات تضامنية لهاتين الدولتين.

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