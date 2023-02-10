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انتشال أربعة جثامين خلال عمليات رفع الأنقاض في بناء الريحاوي المدمر في جبلة

2023-02-10

اللاذقية-سانا

تمكنت الفرق المتخصصة برفع الأنقاض والتي تعمل على رفع أنقاض بناء الريحاوي المدمر في مدينة جبلة جراء الزلزال من انتشال أربعة جثامين اليوم.

وبين رئيس فريق العمليات في الدفاع المدني بجبلة المقدم سليمان علي في تصريح لـ سانا أن عمليات رفع الأنقاض مستمرة حتى اللحظة في بناء الريحاوي بمشاركة عناصر الجيش العربي السوري والدفاع المدني وفرق الهلال الأحمر، حيث يرجح وجود 15 جثة أخرى جار البحث عنها وما زالت تحت الأنقاض، بحسب سكان الحي في ذات الموقع.

هازار حمود

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