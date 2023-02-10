غروشكو: روسيا مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي في حال استقلالية قراره

موسكو-سانا

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو عن استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في حال اعتمدت بروكسل دوراً مستقلا في عالم متعدد الأقطاب.

ونقلت وكالة تاس عن غروشكو قوله: “على الرغم من كل التصريحات والمواقف غير الودية التي يبديها المسؤولون الأوروبيون، فقد حرصنا على الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع دول الاتحاد الأوروبي، وفي حال فكرت هذه الدول في مصير الاتحاد ودوره المستقل في عالم متعدد الأقطاب سنكون مستعدين للتعاون معه في المجالات التي يحتاجها، وتلبي في الوقت نفسه مصالح بلادنا.

وأوضح غروشكو أن روسيا تحافظ على اتصالات “منتظمة نسبياً” مع الأوروبيين ولا سيما في مجالات الصناعات والرعاية الصحية والمناخ والعلوم والتعليم والطب البيطري، إضافة إلى بعض جوانب التعاون التجاري والطاقة.

وشدد على أن الآراء المعادية لروسيا التي عبرت عنها قيادة المؤسسات الأوروبية لا تعكس مواقف جميع دول الاتحاد، ومنظماته الاجتماعية والسياسية ومواطني بلدانه.

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