10 شباط 2008- منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الأفريقية السادسة والعشرين

دمشق-سانا

1258- سقوط بغداد في أيدي المغول، وانتهاء الخلافة العباسية.

1863- المخترع الأمريكي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة.

1927- تأسيس العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار في بروكسل ببلجيكا.

1931- نيودلهي تصبح عاصمة الهند.

1932- سعيد بن تيمور يتولى حكم عمان ومسقط.

1943- الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بيانا للشعب الجزائري، ويعد هذا البيان النص المرجعي لحركة التحرر الجزائرية، والتي انتهت باستقلال الجزائر.

1972- انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

2008- منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الأفريقية السادسة والعشرين، المقامة في غانا للمرة السادسة في تاريخه.

2011- الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعلن في خطاب وجهه للشعب عن تفويضه صلاحياته لنائبه عمر سليمان.

من مواليد هذا اليوم:

1890- بوريس باسترناك، كاتب وشاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1958.

1897- جون إندرز، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.

1902- والتر براتين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.

من وفيات هذا اليوم:

1755- مونتسكيو، فيلسوف فرنسي.

1923- فيلهلم كونراد رونتغن، عالم فيزياء ألماني.

2005 – أرثر ميلر، روائي مسرحي أمريكي.