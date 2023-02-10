10 شباط 2008- منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الأفريقية السادسة والعشرين

دمشق-سانا
1258- سقوط بغداد في أيدي المغول، وانتهاء الخلافة العباسية.
1863- المخترع الأمريكي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة.
1927- تأسيس العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار في بروكسل ببلجيكا.
1931- نيودلهي تصبح عاصمة الهند.
1932- سعيد بن تيمور يتولى حكم عمان ومسقط.
1943- الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بيانا للشعب الجزائري، ويعد هذا البيان النص المرجعي لحركة التحرر الجزائرية، والتي انتهت باستقلال الجزائر.
1972- انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
2008- منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الأفريقية السادسة والعشرين، المقامة في غانا للمرة السادسة في تاريخه.
2011- الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعلن في خطاب وجهه للشعب عن تفويضه صلاحياته لنائبه عمر سليمان.
من مواليد هذا اليوم:
1890- بوريس باسترناك، كاتب وشاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1958.
1897- جون إندرز، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.
1902- والتر براتين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.
من وفيات هذا اليوم:
1755- مونتسكيو، فيلسوف فرنسي.
1923- فيلهلم كونراد رونتغن، عالم فيزياء ألماني.
2005 – أرثر ميلر، روائي مسرحي أمريكي.