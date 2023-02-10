وصول طائرة مساعدات صينية تحمل مواد إغاثية طبية لمتضرري الزلزال

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قافلة مساعدات أردنية تصل سورية عبر معبر نصيب جابر الحدودي
2023-02-10
وكيل وزارة الخارجية العمانية يؤكد تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب سورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر
2023-02-09
الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب يدعو كل شعوب وقوى ودول وحكومات العالم إلى مساعدة متضرري الزلزال
2023-02-09
حزب الله يعلن وضع كل إمكاناته في خدمة الحكومة السورية
2023-02-09
الطلبة السوريون في سلوفاكيا وأبناء الجالية ينظمون وقفة تضامنية ويدعون إلى رفع الحصار الجائر عن وطنهم
2023-02-09
وصول 7 طائرات إماراتية وإيرانية وعمانية وصينية محملة بالمساعدات إلى مطار دمشق الدولي- فيديو
2023-02-09
عبد اللهيان: ضرورة اهتمام المحافل الدولية بالأوضاع الخاصة التي تمر بها سورية إثر الزلزال
2023-02-09
محليات
نقابة المعلمين في سورية تدعو لحملة تضامن لرفع الحصار الجائر عن الشعب السوري
2023-02-09
دفعة مساعدات غذائية وإغاثية من أهالي السويداء تصل إلى اللاذقية
2023-02-09
مؤسسة مياه حماة تطلب من الأهالي مغادرة منازلهم القريبة من خزانات المياه
2023-02-09
تواصل توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية على متضرري الزلزال في حلب-فيديو
2023-02-09
وصول معدات كهربائية إلى جبلة لتعويض الأضرار بالشبكة الكهربائية
2023-02-09
محافظة ريف دمشق تباشر بهدم 6 أبنية آيلة للسقوط في منطقة الهامة
2023-02-09
الطقس غداً.. فرصة لهطل المطر في مناطق عدة مترافق بثلج فوق 800 متر
2023-02-09
رياضة
نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام: مبادرات رياضيي سورية واجب وطني وإنساني
2023-02-09
ريال مدريد يفوز على الأهلي المصري ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية
2023-02-09
الأندية والصالات الرياضية باللاذقية تستقبل مئات المتضررين جراء الزلزال
2023-02-08
يوفنتوس يفوز على ساليرنتانا في الدوري الإيطالي
2023-02-08
منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
2023-02-06
فضية لسورية في بطولة العالم للبلياردو
2023-02-06
الاتحاد الرياضي العام: تعليق الأنشطة الرياضية وتكريس الجهود لمساعدة المتضررين من الزلزال
2023-02-06
اقتصاد
المركزي: السماح لجميع المصارف وشركات الصرافة بافتتاح فروعها أيام الجمعة والسبت
2023-02-09
لقبول التبرعات… التجاري السوري يستمر بالعمل يومي الجمعة والسبت
2023-02-09
تعويض البيوت الزراعية المتضررة جراء التنين البحري ضمن مطالب فلاحي طرطوس
2023-02-09
بدء توزيع بذار البطاطا المستوردة على الفلاحين في حماة
2023-02-09
ارتفاع أسعار النفط
2023-02-09
افتتاح وول ستريت على انخفاض
2023-02-08
أكثر من 1.5 مليار ليرة تبرعات صناعيي ورجال أعمال حمص للمتضررين جراء الزلزال
2023-02-08
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الشريط الإخباري
قافلة مساعدات أردنية تصل سورية عبر معبر نصيب جابر الحدودي
وصول 7 طائرات إماراتية وإيرانية وعمانية وصينية محملة بالمساعدات إلى مطار دمشق الدولي- فيديو
الرئيس الأبخازي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد: مستعدون لتقديم الدعم للمتضررين من الزلزال
الرئيس الأسد يتلقى رسائل تعزية وتضامن مع سورية من رؤساء وقادة دول عربية وأجنبية وفعاليات حزبية وشعبية
283 حالة وفاة و173 إصابة جراء الزلزال في جبلة
وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية سبل دعم القطاع الصحي
وصول طائرة مساعدات أرمينية ثانية إلى مطار حلب الدولي
انتشال جثة رجل مسن من المبنى المنهار في حرستا واستمرار البحث عن مفقود آخر
الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من الصقيع والجليد في معظم المناطق الداخلية
برلماني أوروبي: الغرب يسيس الكوارث الإنسانية بما فيها الزلزال في سورية
وصول طائرة مساعدات صينية تحمل مواد إغاثية طبية لمتضرري الزلزال
2023-02-09
وصول طائرة مساعدات صينية
2023-02-09
manhal
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وكيل وزارة الخارجية العمانية يؤكد تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب سورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر
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