قافلة مساعدات أردنية تصل سورية عبر معبر نصيب جابر الحدودي

درعا-سانا

وصلت فجر اليوم قافلة مساعدات أردنية عبر معبر نصيب جابر الحدودي مقدمة من الحكومة الأردنية لصالح المتضررين من الزلزال.

القنصل الأردني في دمشق أنور بداوي قال في تصريح إعلامي إن القافلة المكونة من سبع شاحنات تحمل مواد غذائية و طبية و معدات ايواء للمتضررين من الزلزال، مقدماً تعازيه للأسر الضحايا و متمنياً للمصابين الشفاء العاجل .

و لفت بداوي إلى أن الأردن حكومة و شعباً يتضامنون مع الأشقاء في سورية بمصابهم الأليم .

وبدأت فرق الهلال الأحمر السوري في معبر نصيب بتفريغ الحمولات لنقلها إلى دمشق بشاحنات الهلال الأحمر و من ثم إيصالها إلى مستحقيها .

وكان في استقبال القافلة الأردنية الدكتور وليد الداخول عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا و فريق إدارة الكوارث في فرع الهلال الاحمر السوري بدرعا.

يشار إلى أن فريق إنقاذ فلسطيني وصل مساء أمس عبر معبر نصيب جابر الحدودي.

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