سيناتور أمريكي: لا يمكن استبعاد تفجير الولايات المتحدة لأنابيب الغاز الروسي في مياه النرويج

واشنطن-سانا

صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري مايك لي أنه لا يمكن استبعاد وقوف الولايات المتحدة وراء تفجير أنابيب الغاز الروسي (السيل الشمالي) في مياه النرويج.

ونقل موقع قناة ار تي الروسية عن لي قوله في حسابه على موقع تويتر: “أنا قلق لأنني لا يمكن أن أستبعد فوراً الفرضية بأن الولايات المتحدة فجرت (السيل الشمالي)، وتحدثت مع عدد من الزملاء في مجلس الشيوخ ومن بين من سألتهم لم يتم إطلاع أي واحد منهم على ذلك”.

وأضاف لي أنه في حال تبين أن هذا صحيح فإن لدينا مشكلة كبيرة.

وكان الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش أكد أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي السيل الشمالي1 والسيل الشمالي2 في بحر البلطيق في أيلول العام الماضي.

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