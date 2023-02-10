خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في اليمن

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 40 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم: “إن خروقات قوى العدوان تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وأربعة خروقات بقصف مدفعي، و32 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم توقيعه عام 2018.

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