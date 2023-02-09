غوتيريش: ضرورة تسهيل سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية لمواجهة تداعيات الزلزال

نيويورك-سانا

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تسهيل سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية، لمواجهة تداعيات الزلزال الذي تعرضت له.

ونقل موقع قناة آر تي الروسية عن غوتيريش قوله في تصريحات صحفية رداً على سؤال عما إذا كان يجب رفع العقوبات أحادية الجانب عن سورية في أعقاب الزلزال الذي تعرضت له: إن “هذه لحظة يجب على الجميع فيها أن يكون واضحاً تماماً في أنه لا يجب أن تمنع أي عقوبات مساعدة الشعب السوري في هذه اللحظة”.

وبين غوتيريش أن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث سيزور مدينتي حلب ودمشق مطلع الأسبوع المقبل، لتقييم الاحتياجات والاطلاع على أفضل سبل تعزيز الدعم من جانب الأمم المتحدة، وقال: إن “الوقت قد حان لاستكشاف جميع السبل الممكنة لتوصيل المساعدات لجميع الأفراد في كل المناطق المتضررة”.

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