محافظة ريف دمشق تباشر بهدم 6 أبنية آيلة للسقوط في منطقة الهامة

ريف دمشق-سانا

أعلنت محافظة ريف دمشق اليوم أنه تمت المباشرة بهدم 6 أبنية قديمة آيلة للسقوط وغير صالحة للسكن في منطقة المدارس بالهامة، كونها باتت تشكل خطراً على المارة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين رئيس المجلس المحلي ياسر الرفاعي أنه بناءً على قرار اللجنة المكلفة الكشف على الأبنية المذكورة، تم هدم ثلاثة مبان اليوم، بينها مبنى مؤلف من أربعة طوابق كانت تسكنه عائلة، وتبين أنه متصدع نتيجة الاعتداءات الإرهابية سابقاً، وزاد الزلزال الذي ضرب سورية من تصدعه لهذا تم إخلاء المبنى وتأمين سكن للعائلة وهدمه فوراً.

وأشار الرفاعي إلى أن العمل جار لاستكمال هدم الأبنية الثلاثة المتبقية لضمان سلامة السكان، لافتاً إلى وجود أبنية أخرى يتم الكشف عنها من قبل اللجنة المختصة لمعرفة صلاحيتها للسكن، مؤكداً أنه تم ترحيل الركام الناتج عن عمليات الهدم وتنظيف المنطقة وإغلاقها ريثما يتم استكمال العمل.

سفيرة اسماعيل

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