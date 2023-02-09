(إيد بإيد).. مبادرة لدعم متضرري الزلزال لفريقي مهارات الحياة وشباب التطوعي بثقافي حمص

حمص-سانا

لليوم الثالث على التوالي يستنهض أبناء مدينة حمص كل ما لديهم من طاقة وعزم لمساندة المتضررين من أبناء بلدهم جراء الزلزال ضمن عدة مبادرات منها مبادرة “إيد بإيد” التي أطلقتها وزارة الثقافة منذ أيام، وهي مستمرة في مختلف المحافظات.

رئيسة فريق مهارات الحياة بحمص صبا وسوف بينت في تصريح لـ سانا أنه تم جمع المساعدات والتنسيق مع فريق مهارات الحياة بحماة للوصول إلى العائلات الاكثر تضرراً في مراكز الايواء اليوم، وسيستمر العمل وجمع التبرعات خلال الأيام القادمة ونقلها إلى حلب واللاذقية.

وأشار المتطوع طارق عباس إلى أن الفريق على استعداد للعمل المتواصل على مدى عدة أيام لجمع التبرعات وتنسيقها وإيصالها للمحتاجين، وهذا العمل هو أبسط ما يمكن أن يقدمه الشباب السوري لأهاليهم المتضررين.

المتطوعة آية السليم لفتت إلى إقبال الأهالي بشكل كبير إلى قسم الأطفال بمديرية ثقافة حمص لتقديم مختلف أنواع الألبسة والأطعمة والأغطية والأدوية وكل ما يلزم من احتياجات طارئة.

وقالت المتطوعة رندة الاحمد: إن السوريين اليوم يد واحدة في مختلف المحافظات يتشاركون الألم والمصاب، وهو انعكاس لوطنيتهم وإنسانيتهم رغم كل ما مر بهم من ظروف ومحن، داعية إلى رفع الحصار عن سورية والتخلي عن السياسات الجائرة بحقها.

ومن فريق شباب التطوعي أشارت الشابة إيناس عبد المعطي ياسين إلى أن المبادرة تعكس تعاون المجتمع السوري ووقوف أبنائه مع بعضهم البعض ليتجاوزوا هذه المحنة.

لارا أحمد

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