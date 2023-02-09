روسيا تحذر السفارة الأمريكية في موسكو من التدخل في شؤونها الداخلية

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو أرسلت مذكرة إلى السفارة الأمريكيةفي موسكو حذرتها فيها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل في شؤون روسيا.

وفي مؤتمر صحفي اليوم أوردته تاس قال ريابكوف: لقد حذرنا واشنطن من الجوانب غير المقبولة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، كما تم إبلاغها أن موسكو تتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات لمعالجة المخاوف المذكورة.

وأضاف: أوضحنا عدم ارتياحنا حيال عمليات تجنيد الشباب الروس من قبل السفارة الأمريكية، ودفعهم للسفر إلى الخارج بحجة الدراسة وهو أمر نعارضه بشدة، وهذا الأمر تم التأكيد عليه في المذكرة التي تلقتها السفارة الأمريكية.

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