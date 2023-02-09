روداكوف: الغرب يمنع لبنان من تزويد الطائرات الروسية بالوقود

بيروت-سانا

أعلن السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف أن الغرب وتحت تهديد العقوبات يمنع لبنان من تزويد الطائرات الروسية بالوقود.

وقال روداكوف في مقابلة مع وكالة نوفوستي: إن شركات الخدمات الأرضية للطائرات العاملة في لبنان تتعرض للترهيب من قبل الغرب، وتحت التهديد بفرض عقوبات يحظر عليهم تزويد الطائرات الروسية بالوقود، إضافة إلى أمور أخرى.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها فرضوا عقوبات على روسيا إثر العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.

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