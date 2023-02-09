استئناف الامتحانات في جامعة حماة الأحد المقبل

حماة-سانا

أعلنت جامعة حماة استئناف الامتحانات في كليات ومعاهد الجامعة وفق الجداول المعلنة مسبقاً، ابتداء من الأحد المقبل.

وبين رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق سالم في تصريح لمراسل سانا أنه بالنسبة للمواد التي تم إيقاف امتحاناتها بسبب الزلزال فإن امتحاناتها ستجري خلال الأسبوع الذي يلي أسبوع انتهاء الامتحانات وفق الأيام المعتمدة بالجداول المعلنة سابقاً، وفي نفس اليوم والتوقيت وفق التالي:

يوم الإثنين 20-2- 2023 بدلاً من يوم الإثنين 6-2- 2023

يوم الثلاثاء 21- 2- 2023 بدلا من يوم الثلاثاء 7- 2- 2023

يوم الأربعاء 22- 2- 2023 بدلاً من يوم الأربعاء 8- 2- 2023

يوم الخميس 23- 2- 2023 بدلاً من يوم الخميس 9- 2- 2023

وأشار سالم إلى أن الجامعة تابعت كامل الإجراءات والتدابير التي تضمن سلامة الطلبة التي تعد أساس العملية الامتحانية.

عبدالله الشيخ

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency