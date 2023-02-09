استمرار إزالة الثلوج المتراكمة في المناطق المرتفعة بمحافظة السويداء

السويداء-سانا

تواصل آليات المؤسسات الخدمية في محافظة السويداء إزالة الثلوج المتراكمة على الطرقات الرئيسية في المناطق المرتفعة بالمحافظة.

وأوضح مدير الخدمات الفنية بالسويداء المهندس أدهم أبو عسلي لمراسل سانا أن آليات المديرية توجهت منذ الصباح الباكر للعمل وفق محورين، لفتح طريق ضهر الجبل باتجاه سالة والطرقات الرئيسية لقرى الريف الشرقي، علماً أنها فتحت أمس الطريق باتجاه برادات التفاح على طريق ضهر الجبل، وصولاً لمفرق محطة البث، لتمكين الراغبين باستخراج التفاح من البرادات لزوم إرساله ضمن المساعدات التي تقدمها المحافظة للمحافظات المتضررة من الزلزال.

مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد أشار إلى أن آليات المديرية تستكمل العمل اليوم في عدد من قرى الريف الجنوبي والجنوبي الشرقي للمحافظة، وصولاً إلى شعف وبعض قرى منطقة صلخد.

مدير فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر المهندس شوقي اشتي بين أن آليات الفرع بعد فتحها لطرق سهوة البلاطة الكفر مياماس تل اللوز أبو زريق بهم قيصما ملح تتابع اليوم العمل لفتح طرق طليلين تل اللوز وصولاً إلى سالة.

وفي مدينة صلخد ذكر رئيس المجلس البلدي باسل الشوفي أن المجلس أنهى بالتعاون مع المجتمع المحلي فتح الطرقات الرئيسية التي غطتها الثلوج، حيث تمت إزالة الثلوج من وسط المدينة ومداخلها والمرافق الحيوية المتمثلة بالمشفى والمخبز، مع العمل اليوم لفتح الطرقات الفرعية والطريق باتجاه قرية الرافقة.

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