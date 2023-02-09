مساعدات إغاثية من الإمارات وفنزويلا.. السفير الفنزويلي: نحن مع الشعب السوري في كل الظروف التي يتعرض لها

دمشق-سانا

وصلت مساء اليوم إلى مطار دمشق الدولي 3 طائرات اثنتان منها من دولة الإمارات العربية المتحدة والثالثة من جمهورية فنزويلا البوليفارية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال وتحتوي الطائرتان الإماراتيتان على أكثر من 20 طناً من المساعدات الإغاثية التي تشمل خيماً ومواد غذائية وطبية في حين حملت الطائرة الفنزويلية إلى سورية فريقا من الخبراء والمختصين يضم 25 عامل إغاثة مع كافة أدواتهم ومعداتهم وأجهزتهم الحديثة التي تساعد في الإنقاذ وكلاب مدربة على الاكتشاف إضافة إلى 15 طناً من المساعدات الغذائية والطبية.

وفي تصريح لسانا قال السفير الفنزويلي بدمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس : نحن هنا لمساعدة الشعب السوي في مواجهة آثار الزلزال ولنقول له بأننا معه في مواجهة كل الظروف التي تعرض ويتعرض لها ورغم كل العقوبات المفروضة على بلدينا، مجدداً التأكيد على دعم بلاده الكامل لسورية وعدم رضوخها لأي إملاءات خارجية بهذا الشأن.

بدوره لويس كوليا كورويلو ممثل وزارة الداخلية والعدل الفنزويلية ومشرف فريق الخبراء الفنزويلي بين أن الفريق متعدد المهام ويضم خبير زلازل ومختصين بالإنقاذ والإسعافات الأولية ورجال إطفاء ودفاع مدني ذوي الخبرة بالمهمات الإغاثية والإنسانية مصطحبين معهم كلابا مختصة بالبحث عن الأحياء وعن الجثث.

من جهته ثمن عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الفنزويلية في المجلس معين نصر مساهمة فنزويلا الإنسانية هذه ووقوفها إلى جانب سورية في جميع الملمات ما يدل على عمق علاقة الصداقة التي تجمع البلدين وشعبيهما متوجهاً بالشكر لكل الدول التي وقفت إلى جانب سورية وشعبها في هذه المحنة.

معتز دوه جي معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة أوضح أنه سيتم توزيع هذه المساعدات التي وصلت إلى المطار من خلال اللجنة العليا للإغاثة وفروعها في المحافظات وعن طريق منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، حيث تم إعداد قوائم وإحصائيات باحتياجات كل محافظة متضررة ليجري التوزيع حسب ذلك.

لؤي حسامو

الطائرة الفنزويلية..

الطائرة الإماراتية..