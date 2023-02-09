فريق من مؤسسة الآغا خان يبدأ عمليات رصد وتقييم وتوزيع المساعدات للمتضررين من الزلزال في القدموس

طرطوس-سانا

بدأ فريق مؤلف من 25 متطوعاً ومتطوعة من مؤسسة الآغا خان عمليات الرصد والتقييم، وتوزيع المساعدات لأصحاب المنازل المتضررين من الزلزال في مدينة القدموس، وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة.

مسؤول إدارة الجاهزية في مؤسسة الآغا خان إياد زينو بيّن في تصريح لمراسل سانا أن الفريق المزود بمعدات خاصة لتعزيل الطرقات وتسهيل حركة مرور المواطنين بين المنازل، ساعد بإزالة الحجارة والردميات، كما تم توزيع مساعدات مادية وعينية على المتضررين وفقاً للتقييم الذي أنجزه مجلس المدينة عن الأضرار.

ولفت إلى أن التقييم المبدئي يتضمن 48 عائلة متضررة بشكل كلي وجزئي، وتقديم المساعدات مستمر لحين الانتهاء من التقييمات لجميع المنازل والأبنية المتضررة وخاصة أن الأعداد في تزايد وتحتاج إلى تحديث بشكل يومي من خلال التنسيق مع مجلس بلدة القدموس.

وأوضح زينو أن طبيعة المنازل المتضررة حجرية وهي عبارة عن جدران مزدوجة لا يوجد فيها إسمنت وغير قادرة على تحمل هزات أفقية، ما يشكل خطورة على الأهالي، فمع بداية الأزمة لا يمكن وضع الحلول مباشرة وإنما الحلول تكون إسعافية لحين التفكير برؤية إستراتيجية.

بدوره رئيس مجلس بلدة القدموس طارق عطفة بيّن أنه بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان، تم توزيع مبالغ مالية لكل عائلة حسب نسبة الضرر، ومواد إغاثية تتضمن بطانيات وفرشاً، وهي الأكثر تضرراً، ويبلغ عددها 50 عائلة وتم إيداع مبلغ مالي لمصلحة مجلس بلدة القدموس من قبل المؤسسة من أجل توزيعها على قسم آخر من العائلات المتضررة.

ولفت عطفة إلى أن فريق الإنقاذ “السرت” التابع لمؤسسة الآغا خان بدأ صباح اليوم وبالتعاون مع عمال مجلس البلدة بتعزيل الأزقة من الصخور والردميات والحجارة، لكون الأزقة ضيقة جداً ويصعب دخول الآليات إليها، والعمل مستمر لحين تعزيل جميع الأزقة من الردميات.

وبين صائب مصطفى الذي تضرر منزله بشكل كلي عن شكره لمؤسسة الآغا خان وأشاد بالجهود المبذولة من قبل مجلس بلدة القدموس في إحصاء الأضرار ومساعدة العائلات المتضررة.

ذو الفقار ابو غبرا

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