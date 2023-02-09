وقفات تضامنية لطلبة سورية في عدد من دول العالم لدعم جهود الإغاثة ومناشدة المجتمع الدولي لرفع العقوبات الجائرة على سورية- فيديو

عواصم-سانا

نظم طلبة سورية في عدد من دول العالم وقفات تضامنية لمساندة حملات الدعم للمتضررين من تداعيات الزلزال، ولمناشدة المجتمع الدولي رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان أكدت في تصريح لمراسلة سانا أن صوت الطلبة في الخارج صوت مهم وفاعل ومؤثر، وهو موجه إلى الرأي العام الغربي، إلى مدعي الإنسانية، وإلى متزعمي الشعارات البراقة كحقوق الإنسان وغيرها، مشيرة إلى أن سورية متضررة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ومع ذلك نجد أن هذه الأنظمة لم تستطع الفصل بين السياسة والبعد الإنساني.

ولفتت سليمان إلى أن الكارثة عرّت أكاذيبهم وحججهم، وكل ما كانوا يدعونه باسم الحرية وحقوق الإنسان، باسم القانون الدولي في حربهم على سورية.

ونوهت سليمان بالمشهد السوري الداخلي الذي يحتذى به في التضامن والتضحية لمساعدة الأهالي المتضررين، فقد استطاعت الحكومة السورية والمجتمع المدني والأهلي والمنظمات والاتحادات أن تسارع وتبادر للاستجابة السريعة لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب المحافظات المتضررة.

وخلال مشاركته بالوقفة قال السفير الدكتور بسام درويش رئيس البعثة الدبلوماسية لسورية لدى مصر: “علينا أن نكون يداً واحدة، والمساعدة بأي طريق وأسلوب للتعبير عن تضامننا مع وطننا الحبيب سورية، أدعوكم جميعاً للمساهمة في جمع المساعدات لنقلها عن طريق السفارة والجالية وإرسالها إلى محاتجيها على أرض الوطن”.

بدوره أكد عبد الله الجنيد رئيس فرع الاتحاد بمصر أن الزلزال كان كارثة إنسانية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتضامن مع سورية ورفع الإجراءات القسرية الظالمة المفروضة على شعبها.

وشملت الوقفات التضامنية الهند وأرمينيا ومصر وإسبانيا وهنغاريا.

هيلانه الهندي