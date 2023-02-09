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قوى العدوان السعودي تجدد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

2023-02-09

صنعاء- سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 38 خرقاً جديداً، لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم: إن “من بين الخروقات قصف للطيران التجسسي على منطقة حيس و4 خروقات بقصف مدفعي  و30 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم توقيعه عام 2018.

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