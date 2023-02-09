التشيك تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سورية

براغ-سانا

أعربت الحكومة التشيكية عن تضامنها مع الشعب السوري مؤكدة استعدادها لتقديم كل دعم ممكن في جهود الإغاثة للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سورية.

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي: إن “حكومة بلاده خصصت مبلغ 10 ملايين كورون أي ما يعادل 417 ألف يورو من أجل مساعدة سورية في التعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضربها” موضحاً أن المبلغ الذي خصصته الحكومة سيقدم لسورية عن طريق الصليب الأحمر الدولي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وأشار ليبافسكي إلى أن المساعدات التشيكية ستصل إلى سورية الأسبوع القادم حيث ستتضمن مواد لاحتياجات العاملين في القطاع الصحي وللناس الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الزلزال.

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