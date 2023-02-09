روسيا تحظر 77 أمريكياً من دخول أراضيها بصورة دائمة وتحذر لندن من إرسال طائرات مقاتلة إلى كييف

موسكو-سانا

فرضت السلطات الروسية اليوم حظراً على دخول 77 أمريكياً إلى روسيا رداً على تورط مواطنين أمريكيين في توريد الأسلحة للنظام النازي الجديد في كييف.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية الذي نقلته وكالة تاس اليوم: استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل وردا على قيام واشنطن بتوسيع لائحة المواطنين الروس الخاضعين للعقوبات تم منع دخول أراضي روسيا الاتحادية نهائيا أمام 77 أمريكيا مشيراً إلى أن قائمة المحظورين شملت مواطنين أمريكيين يترأسون سلطات الدولة، وحكام ولايات أو ممثليها وعدد من الإدارات الفيدرالية، وكذلك الشركات المتورطة في توريد الأسلحة إلى نظام النازيين الجدد في كييف.

وجددت الوزارة التأكيد على أن أي أعمال عدائية ضد روسيا بما في ذلك رفع دوامة العقوبات سيتم رفضها وسترتد على الولايات المتحدة نفسها.

وفي بيان مماثل وجهت السفارة الروسية لدى لندن اليوم تحذيرا شديد اللهجة إلى بريطانيا في حال أرسلت طائرات مقاتلة الى نظام كييف، مؤكدة أنه سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية والعالم بأسره مؤكدة أن لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودية من الجانب البريطاني.