لافروف: على الأمم المتحدة إزالة القيود على توريد الأسمدة والأغذية الروسية

نواكشوط-سانا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمواصلة العمل لإزالة القيود المفروضة على توريد الأسمدة والأغذية الروسية إلى الأسواق العالمية.

ونقلت روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق: “سنواصل بنشاط تشجيع الأمين العام للأمم المتحدة على السعي لإزالة الحواجز المصطنعة غير القانونية كجزء من مبادرته الشاملة والتي تحتفظ بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في طريق السلاسل اللوجيستية والمالية لتوصيل الأسمدة والأغذية الروسية إلى الأسواق العالمية”.

وأضاف لافروف: إن الدول الإفريقية مهتمة بإمدادات روسيا من الوقود الهيدروكربوني والأغذية والأسمدة، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة هذا الأمر بصورة مفصّلة، وأن بلاده مستعدة لتلبية طلبات هذه البضائع من موريتانيا ودول إفريقية أخرى.

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