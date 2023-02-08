السفارة السورية في إيران تدعو أبناء الجالية والراغبين بالمساعدة للمساهمة في التخفيف من تداعيات الزلزال

طهران-سانا

دعت السفارة السورية في إيران إلى التضامن مع المتضررين في سورية من الزلزال الذي أسفر عن مئات الضحايا.

وقالت السفارة في إعلان لها: “تجسيداً للحمة بين أبناء الوطن وتضامناً مع أهلنا المتضررين نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب سورية، وفي إطار خطة التحرك الوطنية الطارئة التي وضعتها الحكومة السورية لحشد الطاقات والإمكانات لمواجهة نتائج، وتداعيات الزلزال على كل الصعد، تعلن السفارة بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في إيران عن استعدادها لاستقبال التبرعات من أبناء الجالية والراغبين بمد يد العون والمساعدة نقداً أو عيناً لتجاوز آثار وتداعيات هذه الكارثة الطبيعية القاسية”.

وأوضح الإعلان أنه يمكن مراجعة السفارة لهذا الغرض خلال أوقات الدوام الرسمي أو الاتصال بالأرقام المدرجة في الإعلان.

وكان السفير السوري في إيران الدكتور شفيق ديوب عقد اجتماعاً موسعاً شارك فيه بالإضافة إلى أعضاء السفارة بعض أفراد الجالية وقيادة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في إيران لبحث الترتيبات اللازمة لتسهيل مشاركة أبناء الجالية في إيران بعملية التبرعات المذكورة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency