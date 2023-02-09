انهيار بناء سكني مؤلف من 4 طوابق في مدينة حرستا بريف دمشق والعمل جار للبحث عن الضحايا

ريف دمشق-سانا

انهار بناء سكني مؤلف من أربعة طوابق مساء اليوم في مدينة حرستا بريف دمشق والعمل جار للبحث عما إذا كان هناك ضحايا أو ناجون جراء الانهيار.

وأوضح محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى لمراسلة سانا أن سبب الانهيار هو التصدعات جراء الاعتداءات الإرهابية، ويوجد شخصان تحت الأنقاض أحدهما على قيد الحياة، مبيناً أن الأبنية المجاورة له غير مأهولة وفرق الإنقاذ تعمل للوصول إلى الشخصين.

وأضاف: إن البناء الذي سقط هو بالأصل من الأبنية الآيلة للسقوط وغير حائزة السلامة الإنشائية، وفوجئنا بوجود إشغال في هذا البناء مبيناً أن المحافظة أبلغت كل رؤساء المجالس بجرد هذه الأبنية ومنع إشغالها وتأمين البديل لكن أحياناً هناك سهو من أحد ما، أو نتيجة تمسك الأهالي بمسكنهم الشخصي لما له من علاقة روحية وتاريخية، ما يؤدي إلى هذه النتائج، مؤكداً أن محافظة ريف دمشق لديها بدائل ومنتشرة بكل المحافظة ومجهزة بكل شيء.

بدوره الدكتور ياسين نعنوس مدير صحة ريف دمشق أكد أن منظومة الإسعاف والطوارئ استجابت منذ اللحظة الأولى لسقوط المبنى عبر إرسال 7 سيارات إسعاف إلى المكان، موضحاً أن السيارات مجهزة بالكامل لتقديم الإسعافات الأولية ، لافتاً إلى الجهوزية التامة في مشفى حرستا الوطني واستنفار جميع كوادره الصحية.