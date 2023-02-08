وصول طائرة ليبية محملة بالمساعدات إلى مطار اللاذقية الدولي

اللاذقية-سانا

وصلت مساء اليوم طائرة ليبية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل على متنها أكثر من 40 طناً من المواد الإغاثية والطبية والغذائية مقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للقوات المسلحة الليبية مالك بحظوة في تصريح لمراسلة سانا أن القائم العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر يقدم مواساته وتضامنه مع الشعب السوري جراء الزلزال، وبناء على تعليماته تم فتح جسر جوي لإيصال وتقديم المساعدات الإنسانية محملة بعدد كبير من المواد الغذائية والأدوية بالإضافة إلى ثلاث سيارات إسعاف، مؤكداً أن الخط الجوي مفتوح لنقل شحنات أخرى من المساعدات إلى المناطق المتضررة في سورية.

بدوره رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب أشار إلى حاجة محافظة اللاذقية لهذه المساعدات بهدف إعانة الناس المتضررة في مراكز الإيواء، والتي تلبي احتياجاتهم، وسيتم توزيعها من خلال مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع المدني.

وأشار مدير مطار اللاذقية الدولي زياد طويل إلى أنه تم اتخاذ كل التجهيزات والترتيبات الكفيلة بتسهيل عملية استقبال المساعدات القادمة عبر المطار.

هازار حمود

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