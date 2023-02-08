الجيش الروسي يقضي على أكثر من 300 جندي أوكراني ويدمر مركزاً للمسيرات ومستودعات ذخيرة

موسكو – سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة دمرت مركزاً لإنتاج المسيرات وخمسة مستودعات ذخيرة ووقود أوكرانية، وقضت على أكثر من 300 جندي أوكراني.

في اتجاه كوبيانسك:

ألحقت غارات الطائرات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية لمجموعة قوات المنطقة الغربية الهزيمة بوحدات اللواءين الميكانيكيين 14 و92 في محيط أولشانا وبيرشوت، وقضى الجيش الروسي على أكثر من 35 جندياً أوكرانياً وناقلة جند مدرعة وسيارة عسكرية خاصة.

وجاء في بيان الوزارة أيضاً:

على محور كراسنو – ليمانسك:

دمر الجيش الروسي مراكز تجمع القوى العاملة وتقنيات وحدات اللواء الميكانيكي 66 ولواء الإنزال الجوي 55 ولواء الاقتحام للقوات الخاصة 81 ولواء النقل الجوي 81 التابعة لقوات كييف، في مناطق ستيلماخوفكا وتشيرفونوبوبوفكا وتشيرنوفوي، وتمت تصفية أكثر من 130 جندياً أوكرانياً وعربة قتال مشاة وثلاث مركبات قتال مصفحة وهيكل راجمات صواريخ “غراد” ومستودع ذخيرة للواء الآلي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بوديليمانا بضواحي خاركوف.

وفي اتجاه دونيتسك:

تم القضاء على أكثر من 140 جندياً أوكرانياً وتدمير دبابة واحدة وثلاث شاحنات صغيرة وثلاث سيارات عسكرية، إضافة إلى مدفع ميدان من طراز “مستا- بي” ومستودعي ذخيرة.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك:

أصابت الضربات الجوية للجيش الروسي ونيران المدفعية من مجموعة المنطقة العسكرية الشرقية وحدات اللواء 72 ولواء الدبابات الأول واللواء 35 من مشاة البحرية للقوات، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 75 قتيلاً من الجنود الأوكرانيين ودبابة وعربة قتال مشاة وثلاث مركبات قتال مصفحة ومركبتين عسكريتين، ودمرت نيران المدفعية الروسية ثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود بالقرب من نوفوميخائلوفكا وأوغليدار ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي مدينة خاركوف:

تم تدمير ورشات شركة صناعة الطائرات ومقر لواء الهجوم 79 المحمول جواً في منطقة كراسنوغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأفاد البيان أيضاً بأن وسائل الدفاع المضادة للطائرات أسقطت 11 قذيفة من نظام راجمات الصواريخ هيمارس، ودمرت عشر مسيرات أوكرانية فوق جيلتوفكا وستيلماخوفكا وكراسنوريتشنسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية وسكيلكي وفيرخنايا كرينيتسا بمنطقة زابوروجي وستاريا زبويوفكا بضواحي خيرسون وترودوفسكوي وكويبيشيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية وفوق تابايفكا بضواحي خاركوف.

وتم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إجمالاً تدمير 382 مقاتلة و 206 مروحيات و3046 مسيرة و403 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و7789 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و1011 مركبة قتالية من راجمات الصواريخ و4022 وحدة مدفعية ميدان وقذائف هاون، وكذلك 8291 وحدة من المركبات والتقنيات العسكرية الخاصة.

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