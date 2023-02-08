الاتحاد البرلماني العربي يعرب عن تضامنه مع سورية

دمشق-سانا

أعرب الاتحاد البرلماني العربي عن تضامنه مع سورية في مصابها الأليم جراء الزلزال المدمر، مؤكداً أهمية التضامن والتعاضد في مثل هذه المحن والكوارث.

وناشد الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة اليوم الدول العربية الشقيقة ودول الجوار والمنظمات الدولية المعنية بمد يد العون والمساعدة، وتوفير ما يلزم للشعب السوري لتجاوز تبعات هذا الزلزال المروع وآثاره السلبية على المستوى النفسي والشعبي والصحي والمعيشي، ولا سيما في ظل الظروف الجوية غير المسبوقة في المنطقة.

وشدد الاتحاد على الحاجة لمزيد من التنسيق والتعاون بين الأشقاء العرب لتطوير آليات إدارة المخاطر والكوارث وإجراءات الأمن والسلامة، بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات وزرع الطمأنينة والسكينة في نفوس المواطنين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency