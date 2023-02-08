SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل مراسل سانا: وصول طائرة تونسية إلى مطار حلب الدولي تحمل فريقاً للإنقاذ للمساهمة في الجهود الإغاثية

الاتحاد البرلماني العربي يعرب عن تضامنه مع سورية

2023-02-08

دمشق-سانا

أعرب الاتحاد البرلماني العربي عن تضامنه مع سورية في مصابها الأليم جراء الزلزال المدمر، مؤكداً أهمية التضامن والتعاضد في مثل هذه المحن والكوارث.

وناشد الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة اليوم الدول العربية الشقيقة ودول الجوار والمنظمات الدولية المعنية بمد يد العون والمساعدة، وتوفير ما يلزم للشعب السوري لتجاوز تبعات هذا الزلزال المروع وآثاره السلبية على المستوى النفسي والشعبي والصحي والمعيشي، ولا سيما في ظل الظروف الجوية غير المسبوقة في المنطقة.

وشدد الاتحاد على الحاجة لمزيد من التنسيق والتعاون بين الأشقاء العرب لتطوير آليات إدارة المخاطر والكوارث وإجراءات الأمن والسلامة، بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات وزرع الطمأنينة والسكينة في نفوس المواطنين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

العراق يترأس الاتحاد البرلماني العربي

بغداد-سانا ترأس العراق اليوم جلسة الاتحاد البرلماني العربي، وبذلك يكون رئيس مجلس النواب العراقي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved