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اتحاد الصحفيين يطالب الإعلام العالمي بالتعامل مع كارثة الزلزال بمهنية

2023-02-08

دمشق-سانا

دعا اتحاد الصحفيين المؤسسات الإعلامية العالمية إلى التعامل مع الكارثة الإنسانية في سورية بمنطق المواثيق والقوانين الناظمة للعمل الإعلامي، والابتعاد عن تسييسها، وعدم التعامل بازدواجية المعايير، وخاصة أن وسائل الإعلام العالمية تركز على تغطية أخبار الزلزال الذي ضرب تركيا، متجاهلة هول الكارثة في سورية.

وأوضح الاتحاد في رسالة وجهها إلى كل من رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين دومينيك برادلي والأمين العام انتوني بيلانجي، وحصلت سانا على نسخة منها أن الكارثة الإنسانية نتيجة الزلزال الذي ضرب عدة محافظات سورية مخلفاً آلاف الضحايا والجرحى تستدعي مواقف واضحة من الدول والحكومات للتضامن وإرسال المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها، للتخفيف من آثار ونتائج هذا الزلزال المدمر.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة دعوة وسائل الإعلام العالمية من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين، والمطالبة والضغط لإنهاء العقوبات المفروضة على الشعب السوري، مبيناً أن وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي استنفروا بكامل طاقاتهم لإغاثة الجرحى، وتأمين المتضررين جراء الزلزال، إلا أن حجم الكارثة فاق طاقة المؤسسات التي تعاني من حرب إرهابية وحصار خانق وعقوبات على مدى 12 عاماً.

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