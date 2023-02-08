اتحاد العمال: على المنظمات العمالية العالمية الضغط لرفع الحصار عن سورية

دمشق-سانا

دعا الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وكل المنظمات العمالية حول العالم إلى الوقوف مع المتضررين من الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها سورية جراء الزلزال المدمر، والضغط لرفع الحصار الذي تفرضه الدول الغربية على الشعب السوري.

وناشد الاتحاد العام لنقابات العمال في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وكل المنظمات العمالية حول العالم الوقوف بصدق مع هذه الكارثة الإنسانية، والضغط على الدول الغربية التي تفرض الحصار على الشعب السوري لرفع هذا الحصار الظالم الذي يمنع دخول المعدات الثقيلة وتجهيزات الإنقاذ ومستلزمات المشافي.

وطالب الاتحاد في بيانه جميع الأحرار في العالم لأن ينتصروا لإنسانيتهم، وأن يقفوا مع الشعب السوري بالدعم والمساندة في هذه الظروف الاستثنائية، معرباً عن شكره وتقديره لجميع المنظمات النقابية في العالم العربي والعالم، والتي عبرت عن تضامنها مع معاناة الشعب السوري نتيجة الزلزال المدمر، والتي أعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة للشعب السوري في هذه الظروف الصعبة.

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